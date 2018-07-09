Abdülkadir'den Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri

Trabzonspor altyapısından yetişerek A Takım'a kadar yükselen ve burada gösterdiği performans ile kısa sürede A Milli Futbol Takımı'nda kendine yer bulan genç yetenek Abdülkadir Ömür, sosyal medayadan paylaştığı fotoğrafla kariyerini bordo-mavili ekipte sonlandırmak istediğini yazdı.

19 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, paylaştığı görselde Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi kariyerini Trabzonspor'da noktalamak istediğini dile getirdi ve, ''İnşallah bende abilerim gibi Trabzonspor'da noktayı koyarım'' dedi.