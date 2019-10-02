Abdülkadir'in maaşına yüzde 130 zam

Trabzonspor, son dönemde genç oyuncuların maaşında iyileştirmeye gidiyor.

Başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun'un sözleşmelerini uzatarak maaşlarına zam yapıldı.

YENİ SÖZLEŞME VE ZAM

Genç oyuncularının performanslarını bu şekilde ödüllendiren bordo-mavili yönetim, Abdülkadir Ömür'le de anlaştı.

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği sakatlık nedeniyle menisküs ameliyatı olan 20 yaşındaki yetenekli futbolcu, yeni kontratla birlikte moral de buldu.

Birkaç ay daha sahalardan uzak kalacak olan Abdülkadir'in maaşı 2 milyon 300 bin liradan, 5 milyon 500 bin liraya yükseltilecek.

Yaklaşık yüzde 130 zam alacak olan genç yıldızın, 2022'de bitecek sözleşmesi de 2025'e kadar uzatılacak.