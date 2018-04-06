Abdullah Avcı: 100 yıllık kulüplerle yarışıyoruz

Medipol Başakşehir, Süper Lig 28. haftasında sahasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını devam ettirdi.

Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"PLANINA SADIK KALDIK VE KAZANDIK"

Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Rakibin 2 tane organizasyonuna bizim de pas olarak hazırlığımız vardı. Özellikle ilk yarıda attığımız golde, Edin'i bulmak sonradan da kenardan bunları çözmek doğru oluyor. Rakip golü yedikten sonra yine çıkmadı.Oyun planına sadık kalarak oynadık ve kazandık. Bu önemliydi."

GALATASARAY MAÇI YORUMU

"Her maçın senaryosu ve planı ayrı. Yarın sabah antrenman yapacağız. 2 gün izin yapıp, Galatasaray maçına hazırlanacağız. 6 hafta kaldı ve tek tek gidiyoruz. 3 tane 100 senelik kulüplerle yarışıyoruz. Bunun keyfini çıkaracağız. Kazanabilir, kaybedebiliriz ama hep yarışın içinde kalıp, doğru örnek olmaya çalışacağız."