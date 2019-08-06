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Abdullah Avcı, 4 ismi kadroda düşünmüyor

Beşiktaş'ın 12 gün süren Avusturya kampı sona erdi. Oyuncuları yakından tanıma fırsatı yakalayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Lens, Mirin, Roco ve Umut Nayir'i kadroda düğünmediği öğrenildi.

| Haber Merkezi
Abdullah Avcı, 4 ismi kadroda düşünmüyor
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya'da 4 hazırlık maçı yaparken, skor olarak istediği sonucu elde edemedi.

Gol yollarında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda sakatlık geçiren futbolcuların çokluğu ise teknik heyeti bir hayli üzmüş durumda.

Yeni takımını yakından tanıma fırsatı yakalayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın 4 futbolcuyu kadroda düşünmediği öğrenildi.

Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adamın, Mirin, Roco, Lens ve Umut Nayir'in takımdan gönderilmesini istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı idarecilerin, bu 4 futbolcuya gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

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