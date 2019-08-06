Abdullah Avcı, 4 ismi kadroda düşünmüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya'da 4 hazırlık maçı yaparken, skor olarak istediği sonucu elde edemedi.
Gol yollarında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda sakatlık geçiren futbolcuların çokluğu ise teknik heyeti bir hayli üzmüş durumda.
Yeni takımını yakından tanıma fırsatı yakalayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın 4 futbolcuyu kadroda düşünmediği öğrenildi.
Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adamın, Mirin, Roco, Lens ve Umut Nayir'in takımdan gönderilmesini istediği öğrenildi.
Siyah-beyazlı idarecilerin, bu 4 futbolcuya gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.