Abdullah Avcı: Abartıldığı kadar sakat oyuncumuz yok

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu gelecek hafta başlıyor. Hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı takımda son dönemde 9 futbolcu sakatlandı.

Bugün bir basın toplantısı düzeneyleyen deneyimli teknik adam Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Karius ve Roco hariç kalan isimlerin pazartesi günü takımla çalışacağını aktardı.

"PAZARTESİ GÜNÜ DÖNÜYORLAR"

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Kamuoyuna yansıltıldığı gibi abartılı sakatlık durumu yok. Gökhan Gönül'ün maçta eli çatladı. Burak Yılmaz'ın müsabakada ayağında çatlak oluştu. Atiba'nın kasık sakatlığı uzun süredir var. Atiba ve Medel, Copa America oynayarak aramıza geldi. Atiba, pazartesi günü bizimle birlikte olacak. Medel yoğun bir maç trafiği yaşadı. Atiba gibi antrenman ve maç sayısı çok fazla.





Medel son maçta oynamak istedi, ben oynatmadım. Kasığında ufak bir ağrı oldu. Medel cumartesi günkü maçta bile oynamak istiyor. Adem Ljajic geldiğimiz günden beri koşu temposu en yüksek, en formda oyuncu. Pazartesi Ljajic de aramızda olacak. Loris Karius'un son maçta ayağında gerilme oldu. Dorukhan Toköz'ün sakatlığı son milli maç öncesi vardı. Sakatlığının geçtiğini düşünerek çalışmalara başladı. Pazartesi günü o da aramızda olacak. Enzo Roco maçta sakatlandı, iki hafta sonra aramızda olacak. Maçta olan sakatlıklara yapacağım bir şey yok. Kamuoyuna yansıdığı gibi bir şey yok. Burak Yılmaz, Loris Karius ve Roco hariç pazartesi günü bütün oyuncular aramızda olacak."