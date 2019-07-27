Abdullah Avcı: Adriano'nun gitmesine üzüldüm

Basın mensuplrıyla bir araya gelen Abdullah Avcı, transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Deneyimli hoca, Douglas’ın kendi oyun sistemine uyan bir futbolcu olduğunu söyleyerek, “Sonuçta Barcelona görmüş bir oyuncu. Barcelona scoutlarının transfer ettirdiği bir isim. Özellikle ofansif anlamda bizim oyun tarzımıza uyan bir futbolcu ve tercihimizi ondan yana kullandık” diye konuştu.

Rakip takımların transferleriyle ilgili sorulan bir soruya ise Abdullah Avcı şu yanıtı verdi: “Transferi her takım yapar. Ben kendi takımımla ilgili transferlere değinebilirim. Adriano’nun kalmasını isterdim. Çünkü dört farklı bölgede oynayabilen bir oyuncuydu. Gitmesine üzüldüm ama bizim de kendi şartlarımız var. Transferlerimiz tamamen ihtiyaca göre alınan ve alınacak isimler. Bizim kendi sistemimize uyan isimleri almak önemli.”