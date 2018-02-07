Abdullah Avcı: Arda, F.Bahçe maçında 11'de olabilir

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte tecrübeli hocanın sözleri: "En yakın rakibimizden 2 puan öndeyiz. Konya'da 1 puan alıp haftayı karlı kapadık. Fenerbahçe'yi yenersek rakibimizle aramızdaki fark 8 puana çıkıyor. Bu az bir rakam değil. F.Bahçe'ye şampiyonluk yarışında psikolojik bir üstünlük sağlayabiliriz. Ama belli olmaz. Her maçı kazanmak kolay değil. Yarış devam eder. Her maçı içerde dışarda kazanmak için oynuyoruz. Onun için Fenerbahçe maçında oyunun iki yönünü oynayıp sahaya kazanmak için çıkacağız."

Sakatlıklar ile ilgili bilgi veren Avcı, "Mossoro'nun tedavisi devam ediyor. MR'ı çekildi, cuma ve cumartesi gününe kadar durumu netleşir. Elia bugün takımla çalışmalara başlayacak. Onun dışında sakatımız yok" diye konuştu.

EMRE'SİZ DE OYNAYABİLİYORUZ

Avcı, Emre'nin kart cezası nedeniyle dev maçta forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine "Sahanın dışındaki verilen kararlar ve algılarla hiç ilgilenmiyorum. Emre kırmızı kart gördü. Emre ile 34 maç oynamıyoruz. Emresiz de oynamayı biliyoruz. Emresiz başka plan oynuyoruz. G.Saray maçında da Emre yoktu. Ama İrfan Kahveci onun eksikliğini doldurdu" yorumunu yaptı.

ARDA 11'DE OYNAYABİLİR

Barcelona'dan flaş transfer Arda Turan'la ilgili de konuşan başarılı teknik adam, "Arda Turan çok mesafe kat etti. Oradaki verilerle buradaki verileri takip ediyoruz. Grup enerjisi çok iyi. Onun kararını cumartesi vereceğiz. İlk 11'de olabilir" şeklinde konuştu.