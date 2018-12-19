Abdullah Avcı: Arda için iyi oldu

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

Rakibini 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, lig ve kupada hedeflerine doğru ilerlediklerini söyledi.

ARDA İÇİN İYİ OLDU

Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: "Kupa bu sene bizim iki hedefimizden bir tanesi. Daha önce kısa kulüp tarihimizde iki kupa finali oynayıp penaltılarla kaybetmiştik. Eş değer 23 oyuncuya sahibiz. Fazla forma şansı bulmayan oyuncularımızı gördük. Arda Turan için de iyi oldu, sakatlığından sonra 60 dakika süre aldı. Karşımızda ligin en deneyimli hocası, futbol kültürü olan bir takım vardı. Değerli olan iki takımın da futbol oynamaya çalışmasıydı. İlk maçtan bir avantajımız vardı. Bir sakatlık yaşamadan bu turu geçtik, ligin son deplasman maçını oynayacağız. Bugünden itibaren yarın sabah tüm takımla beraber Alanya maçına hazırlanacağız. İlk yarıyı lider bitirmeyi garantilemiştik ama daha değerli olması için bir maça gideceğiz."