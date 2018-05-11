Abdullah Avcı: Arda'nın ömür boyu arkasındayız

Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'la karşılacak.

Mücadele öncesi teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklmalarda bulundu. Avcı hafta içi TFF tarafından 16 maçla cezalandırılan Arda Turan'ın Başakşehir ailesi olarak arkasında olacaklarını söyledi.

"HAYATININ SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Avcı, ömrü boyunca Arda'nın destekçisi olacağını belirtti ve "Arda'nın cezasıyla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum ama benim elimde büyümüş, hayatının sonuna kadar arkasında olacağım birisi. Sonuna kadar yanındayız ve arkasındayız.'' dedi.