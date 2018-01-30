Abdullah Avcı: Aykut Kocaman'a katılmıyorum

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, Karabükspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Oyunu sert ve baskılı oynayacaktık, özellikle 7-8 opsiyonumuzu sahamızda kullanmak istiyorduk. Bunu başardık. Küçük maç büyük maç yoktur, 3 puan vardır ve oyun gücü vardır. Oyuncularım oyunun başından itibaren rakibi ciddiye alarak bunu sahada hissettirdiler. İlk yarı itibarıyla skoru aldık, 67 dakika top sahada kaldı. Pas konusunda rekor kırdık. Rakipten daha fazla mesafe kat ettik, kaybettiğimiz topları 7-8 saniyede geriye aldık" dedi.

"AYKUT HOCAYA ANALİZİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Avcı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman'ın 'Şampiyonluk yolundaki rakibimiz Başakşehir' açıklaması üzerine, "Aykut Hoca'nın yaptığı analiz için teşekkür ediyorum. Oyun olarak konuşmuştur büyük ihtimalle. Bence Beşiktaş'ın Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un da yarışta olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için sezonun ilk haftalarında ne konuşuluyordu, şimdi ne konuşuluyor. Rıza hoca takımı iyi yerlere getirdi. Göztepe ve Kayserispor, geçen haftada biraz geriye kaldı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.