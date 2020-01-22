Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Erzurumspor'u konuk etti.

İlk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci karşılaşmada da yine aynı skorla rakibine mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Maç boyunca tel tel dökülen siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın konuk ekibin attığı 2. golün ardından yardımcısına oyuncularını şikayet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"Ben böyle bir takım görmedim hocam" derken kameralara yakalanan Avcı'nun bu görüntüsü, sosyal medyada çok konuşuldu.

Abdullah Avcı: Ben böyle bir takım görmedim - İZLE