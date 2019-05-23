Abdullah Avcı Beşiktaş yolunda

Beşiktaş'a 4 yılda 2 şampiyonluk kazandıran Şenol Güneş, cuma günü son karşılaşmasına çıkacak.

Siyah-beyazlı camianın 1. gündem maddesi, A Milli Takım'la anlaşan 66 yaşındaki teknik adamın yerine kimin geleceği.

TARAFTARLAR LUCESCU'YU İSTEMİYOR

Haftalar önce Mircea Lucescu ile prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıkan Orman'ın taraftarlardan gelen tepki üzerine Rumen teknik adamı listenin ikinci sırasına attığı öğrenildi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Başakşehir'in şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmasının ardından Abdullah Avcı'yı listenin ilk sırasına alan Başkan Fikret Orman'ın 55 yaşındaki hocayla birkaç kez görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

"AYRILMAK İSTİYORSA KONUŞURUZ"

Ayrıca Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, "Ayrılmak istiyorsa cuma günü (yarın) maçtan sonra konuşuruz" demesi, Beşiktaş-Avcı iddialılarını daha da güçlendiriyor.

Öte yandan Orman'ın taraftarların takımın başında görmek istediği Sergen Yalçın'a ise soğuk baktığı belirtildi.