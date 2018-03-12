Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

Alanyaspor'a 4-1 gibi farklı bir sonuçla kaybeden ve zirve yarışında ağır bir yara alan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı gözünü Beşiktaş'a dikti.

Alanyaspor'a 4-1 gibi farklı bir sonuçla kaybeden ve zirve yarışında ağır bir yara alan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, dünkü idman öncesinde oyuncuları ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA TELAFİ EDECEĞİZ"

54 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Bu yolda puan kayıplarımız olacak. Önemli olan bu kayıpları telafi etmek. Önümüzde çok önemli bir Beşiktaş maçı var. Bir yandan da Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacak. Bu maçı kazandığımız takdirde ipleri tekrardan elimize alırız" dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçı sonrasında, "Bize hiç yakışmadı, şık olmadı. Oyunun bütününe baktığımda hak edecek bir şey yapmadık. Önümüzde oynayacağımız, kazanacağımız maçlar var. Toparlanacağız. Oyun böyle bir şey, yarın yeni bir gün başlayacak. Ama bize hem oyun, hem de skor anlamında yakışmayan bir durum oldu." ifadelerini kullanmıştı.