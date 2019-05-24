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Abdullah Avcı, Beşiktaş'la imzalıyor

Başakşehir'in deneyimli hocası Abdullah Avcı'nın, 1 hafta içinde Beşiktaş'a imza atacağı belirtildi.

Abdullah Avcı, Beşiktaş'la imzalıyor
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Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından teknik direktör arayışları içine giren Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla anlaşma noktasına geldi.

ABDULLAH AVCI'YA 3 YILLIK TEKLİF

Fikret Orman, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın onayını alarak tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı'yla transfer görüşmesi yaptı. Avcı'yla masaya oturan siyah-beyazlı yönetim, başarılı hocaya 3 yıllık kontrat önerdi. 

NTVSpor'un haberine göre, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan 55 yaşındaki hoca, siyah-beyazlı ekipten 1 hafta süre istedi. Abdullah Avcı, ligin bitimiyle birlikte Göksel Gümüşdağ ile görüşüp kendisine yapılan teklifi iletecek ve ayrılmak için izin isteyecek.

Başakşehir'le olan sözleşmesini 5 yıl uzatan Avcı, Başakşehir yönetimiyle anlaşık kontratını feshettikten sonra Beşiktaş'a 3 yıllık imza atacak. Avcı'nın gelecek hafta resmen açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı'ya gelen tekliflerle ilgili, "Abdullah Hoca'ya teklif gelirse otururuz konuşuruz. Bir karara bağlarız" ifadelerini kullanmıştı.

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