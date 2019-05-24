Abdullah Avcı, Beşiktaş'la imzalıyor

Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından teknik direktör arayışları içine giren Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla anlaşma noktasına geldi.

ABDULLAH AVCI'YA 3 YILLIK TEKLİF

Fikret Orman, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın onayını alarak tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı'yla transfer görüşmesi yaptı. Avcı'yla masaya oturan siyah-beyazlı yönetim, başarılı hocaya 3 yıllık kontrat önerdi.

NTVSpor'un haberine göre, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan 55 yaşındaki hoca, siyah-beyazlı ekipten 1 hafta süre istedi. Abdullah Avcı, ligin bitimiyle birlikte Göksel Gümüşdağ ile görüşüp kendisine yapılan teklifi iletecek ve ayrılmak için izin isteyecek.

Başakşehir'le olan sözleşmesini 5 yıl uzatan Avcı, Başakşehir yönetimiyle anlaşık kontratını feshettikten sonra Beşiktaş'a 3 yıllık imza atacak. Avcı'nın gelecek hafta resmen açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı'ya gelen tekliflerle ilgili, "Abdullah Hoca'ya teklif gelirse otururuz konuşuruz. Bir karara bağlarız" ifadelerini kullanmıştı.