Abdullah Avcı: Bu dosyayı burada kapattık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, Hatayspor'u hem bugünkü mücadelesinden hem de tur atlamasından dolayı tebrik ettiğini ifade etti.

FUTBOL BİZİ CEZALANDIRDI

İstanbul'da gerekli pozisyonları bulup gerekli skoru elde edemediklerini ancak yine de avantajlı bir skor olan 1-0 ile Hatay'a geldiklerini aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Oyunda bazen uzun süre çalıştığın planları uygulayamazsın. Fiziki durum ve şartlara göre bir oyun planı yaparsın. Bugün de biz, fiziki duruma uygun bir oyun planı tercih ettik. Ancak ne tercih edersen et, oyuna konsantrasyon, odaklanma ve mücadele bunun içinde her zaman olması lazımdır. Geriye düştük, tekrar skoru elimize aldık. Ancak bizde ne odaklanma ne konsantrasyon ne mücadele ne de oyun planına uygun oyun vardı. Bunun tam tersi olarak, odaklanma ve mücadele konusunda tam hazır bir rakip vardı. O zaman lig farkı, oyuncu kalitesinin farkının olması bir şey ifade etmiyor. Futbol oyununda doğru oynamazsan oyun seni cezalandırır. Bu dosyayı burada kapattık."