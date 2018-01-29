Abdullah Avcı: Bu oyun size çok maç kazandırır

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 5-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

GOL YEMEDEN KAZANMAK ÖNEMLİ

Gol yemeden kazanmanın önemine dikkat çeken Avcı, ''Gol yememek önemliydi. Oyuncularıma rakibi ciddiye aldığı için teşekkür ediyorum. 62 dakika top oyunda kalmış. Bu bir rekor olabilir bu yıl. Kaybettiğimiz 7-8 topu hemen geri aldık. Bu çok önemliydi. İkinci yarı yine topa sahip olduk ama topu daha hızlı çevirebilirdik. Savunma prensibimizi skor ne olursa olsun kaybetmedik. Bu da önemliydi. Bu maçı hemen kapatıp, bir sonraki maça hazırlanacağız'' diye konuştu.

BU OYUN ÇOK KAZANDIRIR

Kardemir Karabükspor maçında 904 pas ile bu alanda sezon rekoru kıran Başakşehir'de pas oyununun önemini belirten Abdullah Avcı, "Çok çalışıyoruz, bu oyunu istiyordum. Bu yıl, topun en çok ayağına değdiği kaleci bizim kalecimiz. Yaratıcı ve yetenekli oyuncu grubuna sahibim. Her hafta tekrar ve tekrar çalışıyoruz. Oyuncular da bu oyundan keyif alıyor. Bu pas oyununun riskleri var. Bazen canın yanabilir. Ama önemli değil. Bir kere canın yanar ama çok maç kazanırsın'' sözlerini kullandı.