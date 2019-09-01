Abdullah Avcı: Bu oyunla sonraki maçları kazanabiliriz

Beşiktaş'ın sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kafasındaki sisteme oyuncularının çabuk reaksiyon verdiğini dile getiren Avcı, şöyle konuştu:

"2 PUAN KAYBETTİK, AMA OYUN OLARAK ÇOK ŞEY KAZANDIK"

"İlk gole kadar rakip sahada devamlı oynayan, kısa sürede topu geri alan ve bütün organizasyonları deneyen bir takım vardı. İlk yarıda 5,2 saniyede, maçın genelinde ise 7,8 saniyede topu geri kazandık. Caner ve Gökhan topla en fazla buluşan oyunculardı. 3'üncü bölgeye kadar organizasyonları sağlıklı bir şekilde yaptık. Bugün 2 puan kaybettik ama oyun olarak çok şey kazandık. Takımımız, aradan sonra inanılmaz derece ivme kazanacak. Beşiktaş taraftarı başka, devre arasında takımı içeri girerken çağırdıkları için teşekkür ederim. Maçın genelinde iki pozisyon verdik. Bir gol pozisyonu var bir de direkten dönen pozisyon var. Oyun beni çok memnun etti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyunla sonraki maçlarda istediklerimizi alacağız."





"BURAK DEĞNEKLERİ ÇIKARDI"

Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili bilgi veren Abdullah Avcı, "Burak değnekleri çıkardı. Milli takım arasından itibaren çalışmalara başlayacak. Gazişehir Gaziantep maçında sağlık ekibiyle konuştuktan sonra karar vereceğiz" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Yönetimle ortak bir şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Bu oyun böyle devam ettikçe tabelaya doğru şekilde yansıyacaktır. Forvet seçenekleri fazla oldukça farklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, oyundan çıktığı sırada siyah beyazlı taraftarlardan tepki gören Lens ile ilgili olarak ise "Lens'in asist ve gollere ihtiyacı var" dedi.