Abdullah Avcı: Caner'in kalmasını istiyorum

Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"OYUN AKLI VE ZEKASI VAR"

Avcı, "Skordan memnunum. Oyunda parça parça iyi şeyler var, parça parça kopukluklar var. Ligler arasında fark olsa da teknik adamların gelişiminden dolayı oyun zorlaşıyor. Oyun beni çok memnun etmedi." ifadelerini kullandı.

Sezon sonu kontratı bitecek olan Caner Erkin'in durumu ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Caner'i 16-17 yaşından beri kullanıyordum. Türk futbolunda böyle oyuncular çok çıkmıyor. Caner'i genç milli takımda da sol bek, iç orta saha, kenar olarak oynattım. Oyun aklı ve yeteneği var. Farklı mevkilerde kullanılabiliyor. Mukavelesi bitiyor, teknik adam olarak devam etmesinden yanayım. Bundan sonrası yönetimle kendisi arasında." değerlendirmesinde bulundu.