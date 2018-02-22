Abdullah Avcı: Cengiz'e İtalyan restoranlara git diyordum

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, CRI TÜRK'te katıldığı radyo programında açıklamalarda bulundu.

TESİSLERDEN ÇIK DEMİŞTİM

İtalya'nın dev kulüplerinden Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder hakkında konuşan Avcı, "Cengiz gittiği her yerde kendini çok kolay kabul ettirebilen biri. Hem oyuncu hem de karakter olarak. Slovenya'daki kamptan ayrılırken ona şunu söyledim. Yapacağım en büyük yatırım kendine yapacağın yatırımdır. Geçen yıl bizde oynarken tesisler de kalıyordu. Bir gün ona artık buradan çıkıyorsun. Tesiste yaşam zihinsel yorgunluk yapar, sosyal yaşamın içinde olman lazım, en iyi yerler de yemek yiyip yemek kültürüne bile sahip olman lazım dedim ve tesislerde çıkardık onu. Kendine bir yaşam alanı bir ev kurduk. Hatta ona İtalyan restoranlarına git dedim, İtalya transfer oldu" dedi.