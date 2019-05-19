Abdullah Avcı: Çete halinde saldırdılar

Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'la karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve rakibinin 8 puan gerisinden gelip 22. şampiyonluğunu ilan etti.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YUMRUK ATIP KAÇTILAR DELİKANLI ADAM KAÇMAZ"

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Biz hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Kazanacaksak sahanın içinde kazanalım, kaybedeceksek yine saha içinde kaybedelim. Burada gol atmak zordur gol atınca kulübenize saldırıyorlar. Hem çete halinde kulübeye saldırdırcak, hem yumruk atacak hem de kaçacak. Delikanlı adam kaçmaz devam eder."