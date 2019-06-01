Abdullah Avcı: Çocukluğum Beleştepe'de geçti

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından deneyimli teknik adam, başkan Fikret Orman ve yöneticilerle görüştü.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, yönetim ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

BURAYA ULAŞMAK KOLAY DEĞİL

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Başakşehir'den başlayacak olursak, ülkede olmayacak bir hikaye, hem kulübün gelişimi, hem de benim antrenörlük hayatımın gelişimime katkı sağlayan bir aile ortamı... Beşiktaş, her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil. Bunun dedikodularının çıktığı günden itibaren, buranın teknik direktörü olma ayrılacağını insanlar yolda hissettiriyor."





ÇOCUKLUĞUMDA MAÇLARA GELİRDİM

"Her camia değerlidir. Çocukluğum Mithat Paşa İnönü Stadı'nda, 'Beleştepe'de maç seyrederek geçmiştir. Lisanlı sporcu olduğumda, serbest giriş kartlarımızı yukarıdan atarak arkadaşlarımızı içeri sokardık. Beşiktaş kulübünde olmak harika bir duygu."





BURANIN RUHU BAŞKA

"Beşiktaş Kulübü'nün duygusu ve ruhu başka, geldiğim günden beri hissediyorum. Vodafone'daki o müthiş taraftarın hissettirdiği duyguyla birlikte umarım güzel şeyler yapacağız. Bugünden itibaren çalışmalara başladık."