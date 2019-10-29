Abdullah Avcı derbi galibiyetiyle hayata döndü

Büyük umutlarla geldiği Beşiktaş'ta istediği sonuçları bir türlü alamayan Abdullah Avcı, derbi galibiyeti sonrası nefes aldı.

Haftalardır "İstifa edecek misiniz?" sorularına maruz kalan tecrübeli hoca, takımın daha iyi olacağını söyleyerek görevi bırakmayacağını ve Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı ekibin başında olacağını dile getirmişti.

Avcı'nın yardımcılarına, "O maçı oynamadan asla bırakmam." dediği ve Galatasaray maçına özel olarak hazırlandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezondan kalan Avcı-Terim çekişmesinin devamı niteliğinde olan mücadelede, gülen taraf bu sefer Abdullah Avcı oldu.

"OLMAK YA DA OLMAMAK"

Kendisini ve oyuncularını derbi için ekstra motive eden teknik adam, karşılaşmaya 'olmak ya da olmamak' prensibiyle çıktı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Alanyaspor maçı öncesi teknik heyetteki arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yapan 56 yaşındaki hocanın, "Beşiktaş'a gelirken yeni bir sayfa açtım kendime. Asla pes etmem. Galatasaray derbisini kazanmadan gitmem buradan. Özellikle o maçı bekliyorum. İnanıyorum her şey düzelecek." dediği belirtildi.

Abdullah Avcı'nın soyunma odası konuşması ViDEO

"YARIŞA DÖNDÜK"

Abdullah Avcı, derbi sonrası soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşmada, "Şampiyonluk yarışına döndük. Bu duyguyu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçen sezondan bu yana yaşanan Avcı-Terim küslüğü, bu derbide de devam etti.

MAÇ ÖNCESİ VE SONRASINDA BİR ARAYA GELMEDİLER

Galatasaray'ın Başakşehir'i yenerek şampiyon olduğu maçta, iki teknik adam arasında gerilimli anlar yaşanmıştı.

Abdullah Avcı ile Fatih Terim, maç öncesinde bir araya gelmedi. Tenik adamlar, derbi sonrasında birbirlerini tebrik etmeden soyunma odasına gitti.

Abdullah Avcı, maç sonrası yaptığı açıklamalarda Fatih Terim'le aralarında yaşanan gerginliğin sorulması üzerine, "Galatasaray ile Beşiktaş oynadı bugün. Geçen sene orada nasıl karşılandıysam, bu sene de öyle karşıladım." şeklinde konuşmuştu.