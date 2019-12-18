Abdullah Avcı, Diaby'yi uyardı

Beşiktaş'ta, hafta sonu Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbinin hazırlıkları başladı.
Siyah-beyazlıların Abdullah Avcı'nın performansından memnun kalmadığı, Abdoulay Diaby'yi F.Bahçe maçında kulübeye çekmeyi planladığı öğrenildi.
KÖTÜ PERFORMANSI NEDENİYLE UYARILDI
Malili futbolcu ile bir görüşme yapan Avcı'nın, Diaby'i kötü oyunu nedeniyle uyardığı öğrenildi.
Beşiktaş devre arasında biri forvet, biri kanat iki oyuncu almayı hedefliyor. Eğer alınacak iki oyuncu da yabancı olursa; elde 13 yabancı olduğu için birisinin gönderilmesi gündeme gelecek.
Jeremain Lens, Tyler Boyd ve Douglas gitmeyi reddettiği için Diaby ismi gündeme geldi. Sportnig'ten kiralanan 28 yaşındaki oyuncunun, kiralık sözleşmesinin feshedilmesi söz konusu.