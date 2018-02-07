Abdullah Avcı: Emre'siz de kazanıyoruz

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 11 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları maçı kazanarak liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.

SAKAT OYUNCULAR HAKKINDA MESAJ VERDİ

Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren deneyimli teknik adam, "Mossoro'nun tedavisi devam ediyor. Dün MR'ı çekildi, cuma ya da cumartesiye kadar olup olmayacağı belli olacak. Onunla ya da onsuz planımız hazır. Elia ilk yarıda ameliyat geçirmişti, ikinci yarıya çok iyi başladı, son hazırlık maçında sakatlanmıştı, bugün ilk defa takımla çalışacak. Onun da durumuna hafta sonu bakacağız, onun dışında bir sakatımız yok." ifadelerini kullandı.

G.SARAY MAÇINDA DA EMRE YOKTU

Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nun gördüğü kırmızı kart ve bunun takımı nasıl etkileyeceği hakkında ise şu yorumda bulundu: "Verilen kararlar, konuşulanlar, algılarla ilgilenmiyorum. Emre, kırmızı kartı gördüğü an ben önümüzdeki haftanın planını yapmaya başladım. Biz Emre ile 34 maç oynamıyoruz. Bize çok katkı sağlıyor ama Emre olmadan da oynamayı biliyoruz, Emre olmadan da kazanıyoruz. Emre olsa tabi daha farklı bir oyun planı oluyor. Çok değerli oyuncularımız var. Buradaki Galatasaray maçında da Emre yoktu, İrfan Can vardı."