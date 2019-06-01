Abdullah Avcı, Epureanu ve Mahmut'u istiyor

Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Abdullah Avcı, transfer için kollarını sıvadı.

Geçtiğimiz sezon ligin en çok gol atan takımı olmasına rağmen kalesinde tam 46 gol gören Beşiktaş, transferde önceliği defans hattına verme kararı aldı.

Vida ve Gökhan haricinde savunmanın tamamen değişmesi gerektiğini düşünen Avcı'nın ilk olarak Epureanu ve Mahmut Tekdemir'in alınmasını istediği öğrenildi.

CANER VE KARİUS'U DA BEĞENMİYOR

Kaleci ve sol bek bölgelerinde de sıkıntıların olduğunu belirten 55 yaşındaki teknik adam, Caner ve Karius'un yetersiz olduğunu düşünüyor.

Yönetimin stoper ve ön libero transferlerinin ardından tecrübeli bir kaleci ve savunma yönü güçlü bir sol bek alacağı belirtildi.

Ayrıca Oğuzhan Özyakup'u yeniden takıma kazandırmak isteyen Avcı'nın yıldız futbolcuyla özel olarak görüşmeler yapacağı ifade edildi.