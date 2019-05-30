Abdullah Avcı, Epureanu'yu istiyor

Süper Lig'in bitimiyle birlikte Şenol Güneş'in Beşiktaş kariyeri sona erdi. Siyah-beyazlılar, A Milli Takım'ın başına geçen Güneş'in yerine Başakşehir'in tecrübeli hocası Abdullah Avcı'yla anlaştı.

7 YARDIMCISINI DA GETİRİYOR

Başakşehir'le son yıllarda hep şampiyonluk yarışının içinde bulunan Abdullah Avcı, başarısında önemli bir role sahip olan yardımcı hocalarını da Beşiktaş'a getirecek.

Yönetimle yaptığı toplantıda bu talebine olumu cevap alan Avcı, tüm ekibiyle birlikte siyah-beyazlı takımın başarısı için çalışacak.

Avcı'nın Beşiktaş'a getireceği yardımcıları şu isimler:

Recep Uçar (Yardımcı Antrenör)

Orhan Ak (Yardımcı Antrenör)

Haluk Güngör (Kaleci Antrenörü)

Yaşar Çevikel (Psikolojik Performans Analizi)

Caner Erol (Maç ve Performans Analizi)

Serdar Keşçi (Yrd. Maç ve Performans Analizi)

Özerk Tufan (Fiziksel Performans Antrenörü)

Can Kaplanoğlu (Bireysel Performans Antrenörü)

PEKTEMEK GİDİYOR, İLK TRANSFER EPUREANU

Deneyimli hoca yardımcılarının yanı sıra tecrübeli öğrencisi Alexandru Epureanu'nun da alınması gerektiğini ifade etti. 32 yaşındaki tecrübeli stoperin transferini isteyen Avcı, sözleşmesi biten Mustafa Pektemek'le de yeniden anlaşılmaması yönünde rapor verdi.