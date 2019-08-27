Abdullah Avcı: Erken form tutan erken dağılır

Süper Lig'de ilk 2 hafta geride kaldı...

İkide iki yapan Fenerbahçe, tam 4 yıllık aranın ardından zirveye otururken, son iki yılın şampiyonu Galatasaray sadece 1 puan toplayabildi.

1. haftada Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, Göztepe'yi yenerek ilk 3 puanını kazandı ve haftayı 8. sırada tamamladı. Yıllar sonra şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilen Trabzonspor ise 4 puanla 5. sırada yer aldı.

Takımlar yavaş yavaş yeni sezona alışırken, teknik direktörlerden de iddialı açıklamalar gelmeye başladı.

ERSUN YANAL: SON SÖZÜ BİZ SÖYLEYECEĞİZ

Son dakikada gelen Başakşehir galibiyeti sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Son sözü Fenerbahçe söyleyecek" dedi.

ABDULLAH AVCI: ERKEN FORM TUTAN ERKEN DAĞILIR

Yanal'dan gelen aforizma üzerine bir iddialı açıklama da Abdullah Avcı'dan geldi.

56 yaşındaki hoca, "Erken form tutan erken dağılır" diyerek ilerleyen haftalarda çıkışa geçeceklerini iddia etti.

ÜNAL KARAMAN: ALKIŞI HAK EDİYORUZ

Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da ise teknik direktör Ünal Karaman oyuncularına övgüler yağdırdı.

Karaman, "Oynadıkları her müsabakada insan olmanın, bir camiaya ait olmanın en güzel örneklerini veriyorlar. Oyuncularım verdiğimiz görevi yerine getirmeye çalışıyorlar. Alkışı hak ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

FATİH TERİM'İN GÜNDEMİ FALCAO

Diğer üç hocanın aksine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gündeminde Falcao vardı.

Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Hoca Falcao'yu istemiyor diyorlar. Falcao'yu istemeyen bir hoca olur mu?" diyerek golcü futbolcunun takıma katılmasını beklediğini söylemişti.