Abdullah Avcı: Fenerbahçe ile temasımız oldu

Sezon ortasında Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği 6 ay hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, ''6 ay kalacağım diye gelmez kimse, herkes iyi şeyler yapmak için gelir. Zorlukları bilerek geldim. 6 ay, olumlu ve olumsuz duyguların yaşandığı bir süreç oldu. Olumsuz anlarda herkes kendi üzerine düşeni almalı. Ben de bu şekilde hareket ettim.'' dedi.

''FENERBAHÇE İLE BİRTAKIM TEMASLARIMIZ OLDU''

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışı içinde olan Fenerbahçe ile adı anılan Avcı, bu iddialarla ilgili olarak da konuştu.

Sarı-lacivertli ekipten resmi bir teklifin gelmeyediğini belirten Avcı, ''Resmi olarak bir teklif almadım ama birtakım temaslar oldu. Resmi bir şey olursa bunu şeffaf şekilde paylaşırım.'' şeklinde konuştu.