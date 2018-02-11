Abdullah Avcı: Fenerbahçe oynatmamaya geldi

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

TOPLA OYNADIK AMA ÜRETEMEDİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'lık Fenerbahçe yenilgisini değerlendirirken, "Maçtan önce rakiple ilgili söylediğimiz şeyler vardı. 1. bölgeden topu en az kullanan 3. bölgede ise pas oyununu kullanan bir takım. Fizik kalitesi yüksek bir taraf oynatmamaya çalıştı. Topa çok sahip olduk ama üretemedik." dedi.

FENERBAHÇE OYNATMAMAYA GELİYOR

Oyunun başında çalıştıkları bir iki opsiyon olduğunu kaydeden Avcı, "Bazen ayakla bazen direk çıkmak. Yanlış opsiyonlar kullandık. İlk gol kaybettiğimiz toptan geldi. İkinci gol yine ayağımızdaki topu kaybettiğimiz pozisyondan geldi. İkinci golden sonra biraz daha geçiş yedik. Bir kaç hamle yaptık. En son sistemi değiştik. Topa çok sahip olduk ama çok fazla üretemedik. Rakibimiz kazandı, tebrik ediyoruz. Oyunun geri bildirimini yaparız ama bizi buraya taşıyan oyunumuza devam edeceğiz. Buraya Fenerbahçe oynatmamaya geliyor. Bu çok önemliydi. Biz şampiyonluğa oynuyoruz, şampiyon gibi oynamaya devam ediyoruz. Bugün kaybettik ama yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Emre, Eprueano gibi eksik oyuncuların yokluğuyla ilgili olarak ise Avcı, "Eksikler vardı. Bunlar normal. Bireysel performans üstünden gidemeyiz. Epureanu önemli bir oyuncu ama; bugün, şöyle söyleyeyim oynatmamaya çalışan ve diğer yanda oynamaya çalışan bir takım vardı. Bunun yanında yaptığımız bireysel hatalardan maçı kaybettik." ifadelerini kullandı.