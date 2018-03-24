Abdullah Avcı: Galatasaray maçı aklıma gelmiyor

Abdullah Avcı, Başakşehir Kulübü'nün 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlediği medya gününde lig yarışını değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile ligin 29. haftasında oynayacakları şampiyonluk yarışındaki kritik maçla ilgili olarak ise şunları kaydetti:

HEPSİ DEĞERLİ CAMİALAR

"O maç hiç aklıma gelmiyor. Hatta bu haftayı maçlardan uzak, mevcudu koruyarak ve zihinsel rahatlayarak geçiriyoruz. Önümüzdeki hafta Akhisarspor, sonra burada Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Peş peşe arkadaşlarımla rakip olacağız. Bu da bu işin güzel tarafı. Galatasaray maçına daha çok var. Onların da daha maçları var, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da... Hepsi değerli camialar. Şampiyonluk kültürü olan kulüpler, bunların arasında olmak güzel duygu."