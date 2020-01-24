Abdullah Avcı görevden alındı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi.
Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında takımın başına getirilen Abdullah Avcı'nın, siyah-beyazlı ekiple macerası yarım sezon sürdü.
27 MAÇTA 13 MAĞLUBİYET
Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ın teknik direktörü olan 56 yaşındaki hoca, başarısız geçen 7 aylık dönemin ardından kovuldu.
Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, 27 maçta 13 kez sahadan yenik ayrıldı.
Lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde grubu sonuncu bitirirken, Türkiye Kupası'na da son 16 turunda Erzurumspor'a elenerek veda etti.
RESMEN AÇIKLANDI
Öte yandan bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü, Avcı'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.
"Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz."
TÜM ALACAKLARI ÖDENECEK
Ayrıca kulüp, Abdullah Avcı'nın tüm alacaklarının ödeneceğini açıkladı.