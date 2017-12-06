Abdullah Avcı: Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son haftasında Portekiz'in Braga takımını konuk edecek Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, rakipleri karşısında kazanarak grupta oynanacak diğer maçın sonucunu beklemek istediklerini söyledi.

GRUPTAN ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Avcı, bu sene yoğun bir maç programlarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene 25. resmi müsabakaya çıkıyoruz. Avrupa kupalarında da 10 müsabaka oynadık. Bu bize önemli deneyimler kazandırıyor. Her kulvarda olduğu gibi Avrupa Ligi'ni de sonuna kadar götürmek istiyoruz. Yarın gruptan lider çıkmayı garantilemiş Braga ile karşılaşacağız. Bu müsabakayı kazanıp diğer maçın sonucunu bekleyeceğiz. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Gruptan çıkarak ülkemize puanlar kazandırmak istiyoruz. Her şeyimizle tamamen kazanmaya odaklı olacağız ama aklımız, sabrımızla özellikle son zamanlardaki baskılı oyunumuzu oynamaya devam etmek istiyoruz."