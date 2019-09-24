Abdullah Avcı: G.Saray'ın 3 puan gerisindeyiz

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe dur diyemedi ve 5 hafta sonunda 5 puanda kaldı. Mücadelenin ardından konuşan Abdullah Avcı ise rakiplerinin de çok iyi durumda olmadığını ifade etti.

"ARAMIZDA 3 PUAN FARK VAR"

Taraftarlardan destek bekleyen Avcı şöyle konuştu: "Beşiktaş taraftarı her zaman takımına destek olmuştur, olmaya devam etsin. Bu süreç kolay değil. 5 puan, yakışmayan bir puan ama sezon başından bu yana bir sürü olumsuzluklar yaşıyoruz. Bu bir savunma değil. Ancak ligi domine etmesi beklenen ekiplerle aramızda çok puan farkı yok. Çok paralar harcamış, oyun kalitesi tartışılan takımla aramızda 3 puan var. Gemiyi limana yanaştıracağız. Beşiktaş taraftarı takıma sahip çıkmaya devam etsin."

BEŞİKTAŞ DAHA ÇOK HARCAMA YAPTI

*Transfer döneminde Galatasaray 9.1 milyon euro harcarken, Beşiktaş ise 15.8 milyon euro harcadı.

Galatasaray'ın transferleri: Michael Seri, Babel, Nzonzi, Emre Mor, Lemina, Andone, Radamel Falcao, Jimmy Durmaz, Ozornwafor, Okan Koçuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Luyindama. (Bonservisi alındı.)



(Toplam: 9 milyon 100 bin euro)

Beşiktaş'ın transferleri: Adem Ljajic (Bonservisi alındı), Kevin N'Koudou, Victor Ruiz, Tyler Boyd, Pedro Rebocho, Douglas, Mohamed Elneny, Abdoulay Diaby.

(Toplam: 15 milyon 850 bin euro)

