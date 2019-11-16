Abdullah Avcı, Guilherme'yi istiyor

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlılarda gündeme gelen isim Brezilyalı Guilherme oldu.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, hem BtcTürk Yeni Malatyaspor'la hem de oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benevento'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Hücum aksiyonlarında takımın daha fazla yaratıcı olmasını isteyen Abdullah Avcı'nın Oğuzhan Özyakup'tan ümidi keserken, Guilherme'nin transferiyle birlikte ise Ljajic'in de formunun artacağını düşünüyor.

İtalyan kulübünden Yeni Malatyaspor'a gelen 28 yaşındaki oyuncunun 1.5 yıl daha kiralık sözleşmesi var. Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'a 1 milyon euro vererek bu transferi bitirmeyi planlıyor.

Guilherme, BtcTurk Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 50 maçta 9 gol 13 asistle oynadı.