Abdullah Avcı: Hakem sağlıklı maç yönetirse kazanırız

Süper Lig'de ilk yarının son derbisinde, Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Pazar günü 19.00'da başlayacak olan dev mücadele öncesi, her iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor.

"HAKEM SAĞLIKLI MAÇ YÖNETİRSE KAZANIRIZ"

Beyaz TV'ye konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Yeni Malatyaspor maçında Diaby'ye yapılan hareket net penaltıydı. Hakem vermedi. Hakem saha dışı etkenlerden etkilenmesin. Sağlıklı bir maç yönetsin, biz Fenerbahçe'yi yeneriz." dedi.

"FENERBAHÇE DERBİDE HER TÜRLÜ TEPKİYİ VERİR"

Geçtiğimiz hafta Sivasspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan Yanal, "Bir maç daha oynayacağız, Fenerbahçe her türlü tepkiyi gösterebilir ve geriye dönüş yapabilir. Fenerbahçe büyüklüğü başka büyüklük. Bunu sahada oynadığımız oyunla, rakamlarla, istatistiklerle birçok noktada görüyoruz. Diğer takımlar da puan kaybı yapacaklar ve yapıyorlar da" ifadelerini kullandı.