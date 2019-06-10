Abdullah Avcı: Hedefim şampiyonluk

Beşiktaş, Abdullah Avcı için bir imza töreni düzenledi.

Siyah-beyazlı ekibe şampiyonluk yaşamak için geldiğini vurgulayan Avcı, kendisini 3 yıl Beşiktaş'a bağlayan sözleşmenin altına imza attı.

"NİCE ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN GELDİM"

Abdullah Avcı, imzanın ardından şu açıklamaları yaptı:

"Beni hayatta tutan 3 şey var; dürüstlük, sadakat ve refah. Beşiktaş şerefiyle oynayıp, hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş bir kulüp ve buraya gelmekten büyük gurur duyuyorum.

Beşiktaş'ın mazisine layık bir duruş ve oynattığı oyunla taraftarların sevgi ve saygısını kazanan, rakiplerin de gıpta ile baktığı bir takım yaratmak istiyorum. Amacım Beşiktaş'a nice şampiyonluklar yaşatabilmektir.



Beşiktaş scout ekibiyle bir toplantı yaptım, oyun organizasyonuna uygun oyuncu profili üzerinden çalışmalarımız devam ediyor. Bunu yönetime sunup, bundan sonraki sürece devam edeceğiz."

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