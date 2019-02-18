Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında 1-0 galip gelip 3 puanla evine döndü.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesi Antalyaspor’u iyi analiz ettiklerini söyledi. Gole kadar topa yüzde 70 sahip olduklarına dikkat çeken Avcı, maçın genelinde de yüzde 60’lık bir oranla topa sahip olduklarını kaydetti.

"HEMEN HERKES GOL KAÇIRDI"

"Bugün belki savunmanın birkaç kişisi hariç herkes gol kaçırdı" diyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok net pozisyonlar var. Bütün organizasyonları doğru uygulamaya çalıştılar. İki tane yeni savunmada oyuncu olmasına rağmen, oyuncu üzerinden değil, oyun üzerinden değerlendirdik. Attığımız gol de bir organizasyon golüydü. Oyunu daha erken koparabilirdik ama şampiyonluk yarışından iyi bir takıma karşı çok değerli bir galibiyet. Rakip mesafe olarak bizden daha fazla yol kat etmiş olabilir ama yüksek şiddetli koşumuz rakipten daha fazlaydı. Önemli bir virajdan önemli bir galibiyet ile dönüyoruz.”

Abdullah Avcı: Hiçbir zaman hakemler hakkında konuşmadım VİDEO



"HİÇBİR ZAMAN HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMADIM"

Hakem Mete Kalkavan’ın maçı yönetimiyle ilgili sorulan soruya, “Ben kazanırken de kaybederken de hiçbir zaman hakemler hakkında konuşmadım” şeklinde cevap veren Avcı, maça oyun tarafından bakılması gerektiğini vurguladı.

Avcı, “Ben hata yapıyorum, oyuncu hata yapıyor, hakem hata yapıyor, kaybettiğim, canımın yandığı zaman bile bu şekilde söyledim. Her insan hata yapar. Benim bu ligde attığım gol, VAR göstermedi diye iptal edildi, ben yine bir şey söylemedim. Bugünkü oyunu değerlendirin lütfen ve onun üzerinden bakın” ifadelerini kullandı.