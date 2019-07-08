Abdullah Avcı, Holtby'yi istiyor

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Bu sezon transferde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş, Hamburg forması giyen Lewis Holtby'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HOLTBY'NİN BONSERVİSİ ELİNDE

Alman basını, Hamburg'la sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Lewis Holtby'nin siyah-beyazlı takımla anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 1.8 milyon euro maaş önerdiği belirtilirken, Holtby buna ek olarak imza parası da istedi. İmza parası vermeye sıcak bakmayan siyah-beyazlı ekip, Alman oyuncuyla pazarlıkları sürdürüyor.

Öte yandan oyuncuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme önerildiği haberin detaylarında yer aldı.

(Bild'in Lewis Holtby haberi)

Başakşehir'de Mossoro'yu orta sahada pres yapan, top kapan, top dağıtan adam olarak kullanan Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekipte bu görevi Lewis Holtby'ye verecek.

Lewis Holtby, geçen sezon Bundesliga 2'de Hamburg formasıyla 26 maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.