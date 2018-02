Abdullah Avcı ile Aykut Kocaman arasında geçen diyalog

Milliyet gazetesi yazarı Atilla Gökçe, Başakşehir-Fenerbahçe maçında tartışan Aykut Kocaman ile Abdullah Avcı'yla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Avcı ile konuşan Gökçe'nin o yazısı:

Dakika 46... Hakem Halil Umut Meler, ilk yarının sonunda Başakşehir takımının kazandığı korneri kullandırıyor. Top yine kornere çıkıyor ve ikinci atış yapılıyor. Fenerbahçeli futbolcular, Meler’in iki atışı da yaptırmasına tepki gösteriyorlar. Hakemin daha önce devreyi bitirmesi gerektiğini söylüyorlar.

KOCAMAN: SEN İŞİNE BAK

Protest tavır Fenerbahçe kulübesinde de sergileniyor. Bu arada Aykut Kocaman’ın sesi duyuluyor:

“Başakşehir olunca böyle mi oluyor!”

Abdullah Avcı’nın incindiği sözler bunlar...

“Hocam” diyor, “ Niye böyle yapıyorsunuz. Kimsenin bizi kayırdığı, koruduğu yok. Biz emek veriyoruz, siz de bunları söylüyorsunuz. Size yakışıyor mu!”

Kocaman’dan soğuk bir ses: “Sen işine bak!”





Abdullah Avcı, maç sonunda hiçbir mazerete sığınmadan yenilgiyi kabul ediyor. Fenerbahçe’nin kendilerini oynatmama planıyla geldiğini söylüyor. Sen misin böyle diyen! Dünyada rakibi oynatma planı yapan takım var mı ? Ama medya oraya takılıyor.

HAK EDEREK BİZİ YENDİLER

Abdullah Avcı, “Fenerbahçe harbiden, hak ederek bizi yendi” diyor dünkü sohbetimizde. Özeleştirisini yapmaktan da geri durmuyor: “Dikkat edin, biz pas oyunundan golü yemedik. Doğrudan oynanan oyunda düşen toptan gol yedik.Her maçta böyle hatalar olur. Belki iyi hazırlanamadık. Ne olursa olsun, böyle teslimiyet olmaz! Olmamalıydı.”





HER ŞEYE RAĞMEN ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Süper Lig’i heyecan kasırgasına dönüştüren dört antrenörden belki de en iddialısı Avcı... “Göreceksiniz” diyor, “Biz her şeye rağmen şampiyon olacağız. Ama o şampiyonluğa giderken Türk futbolunda bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylüyorum. Bu kaotik oyun artık bitmeli. Her takımın B ve C planları olmalı. O yüzden pas oyununu oynamaya çalışıyoruz. Dikkat edin, pas yüzdemiz Fenerbahçe maçında da rakibimizden fazlaydı.”

KOCAMAN'A ULAŞAMADIM

Aykut Kocaman’ı da aradım dün. Antrenman saatine mi denk geldi, bilmiyorum. Konuşamadık... Sorun değil. Özellikle devre arasındaki tartışmayla ilgili sözlerini dinlemek isterdim.