1 St. Pauli, YPG propagandasına göz yumdu Türk futbolcu Cenk Şahin'i, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için kadro dışı bırakan Alman ekibi St. Pauli, terör örgütüne destek verdi.

2 Abdullah Avcı yıkıldı Beşiktaşlı futbolcuların Ankaragücü maçında kaçırdığı goller Abdullah Avcı'ya adeta saç baş yoldurttu. Tecrübeli hocanın kulübede tırnaklarını yediği görüldü.

3 Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında 2 puan bıraktı Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca üstün oynayan siyah-beyazlılar, kaçırdığı gollerle taraftarını adeta çıldırttı.

4 Trabzonspor Gaziantep'e 4 attı Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep BB'yi 4-1'lik skorla mağlup etti. Trabzonspor, bu sonuçla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

5 Gençlerbirliği Antalya'ya fark attı Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Antalyaspor, 10 kişi kaldıktan sonra adeta dağıldı. Mücadele konuk ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

6 Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir'i evinde ziyaret etti Geçtiğimiz günlerde menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür'ün evine giden Ahmet Ağaoğlu, genç futbolcunun ailesiyle birlikte yemek yedi.

7 Falcao antrenmanlara başladı Salı günü Real Madrid ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da Falcao bireysel olarak çalışmalara başladı. Sivasspor maçında oynamayan Lemina ise takımla birlikte idman yaptı.

8 Yönetimi protesto ederken iki gol yiyen takım Paralarını alamadıkları gerekçesiyle ilk 3 dakikada yönetimi protesto ederek yerinden kımıldamayan Veracruzlu futbolcular, ağlarında 2 gol gördü.

9 Babel taraftarlardan özür diledi Sivasspor'a attığı gol sonrası "Çok konuşuyorsunuz" şeklinde bir işaret yapan Babel, "Hedefimdeki kişiler kim olduklarını biliyorlar" dedi.