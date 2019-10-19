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Abdullah Avcı yıkıldı

Beşiktaşlı futbolcuların Ankaragücü maçında kaçırdığı goller Abdullah Avcı'ya adeta saç baş yoldurttu. Tecrübeli hocanın kulübede tırnaklarını yediği görüldü.

| Haber Merkezi
Abdullah Avcı yıkıldı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü deplasmanından 1 puanla döndü.

Karşılaşma boyunca etkili ataklar yapan siyah-beyazlılar, bitirici vuruşların kötü olması nedeniyle sonuca ulaşamadı.

AVCI, KAÇAN GOLLERDEN SONRA OLDUKÇA GERGİNDİ

Özellikle Diaby'nin maçın son dakikalarında kaçırdığı pozisyon sonrası, yedek kulübesinde stresli anlar yaşayan Abdullah Avcı'nın görüntüsü objektiflere yansıdı.

Kaçan gollerin ardından tırnaklarını yiyen Avcı'nın büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Beşiktaş'ın bitiricilik konusundaki sorunu kafalarda soru işareti yaratmaya devam ediyor. 

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