Abdullah Avcı: Kaçıp gitmek kolay

Ligde çıktığı 6 maçta sadece 5 puan toplayabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'yı istifaya davet etmişti.

Ancak basın toplantısında "istifa edecek misiniz?" şeklindeki soruya kaçamak cevaplar veren Avcı'nın takımdan ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

"PES ETMEYECEĞİM"

Oyuncularıyla bir toplantı yapan 56 yaşındaki teknik adamın, "Bu takımı bırakıp, ayrılmak işin kolay tarafı. Ben pes etmiyorum siz de benimle birlikte bu işin üstesinden geleceksiniz" dediği belirtildi.