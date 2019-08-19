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Abdullah Avcı kadroyu değiştiriyor

Ligin ilk maçında Sivasspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın Quaresma, Medel ve Caner'i Göztepe karşılaşmasında oynatmayacağı öğrenildi.

Abdullah Avcı kadroyu değiştiriyor
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Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, adeta hezimete uğradı.

Rakibine 3-0 mağlu olan siyah-beyazlılarda Quaresma, Caner Erkin ve Medel ortaya koyduğu futbolla saç baş yoldurttu.

Cuma günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Kartal'da bu üç isim kulübeye çekilecek.

DOUGLAS, REBOCHO VE OĞUZHAN 11'E

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Douglas, Rebocho ve Oğuzhan'ı ilk 11'e monte edeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın muhtemel Göztepe maçı 11'i: Utku (Karius), Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Douglas, Boyd, Güven


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