Abdullah Avcı: Kapımız Arda'ya her zaman açık

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, gündemdeki konularla ilgili konuştu. Arda Turan'ın bu hafta Başakşehir'e imza atacağı yönündeki iddiaya Abdullah Avcı'dan yanıt geldi.

"TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Teknik direktör Avcı, "Takıma takviye yapacak mısınız?" sorusuna, "Sene başı itibarıyla bir değişime girdik. Değiştirirken 23 kişilik çok doğru bir takım oluşturduk. Çok dengeli bir takım yaptık. Transferin ucu her zaman, her takım için açıktır. Bugün için, mevcuttan daha iyi olduğunu bildiğimiz birisi varsa alırız. Ama şu an itibarıyla böyle bir şey yok. Çok şişkin bir kadroya çalışan bir adam da değilim. Hem antrenman planlaması, hem kadro planlaması anlamında doğru olmuyor. Çalışmaları devam ediyoruz. Bir tık daha iyisi varsa, kulübün yapısına ve bize uygun birisi varsa gerekeni yaparız. Şu an için böyle bir çalışma var. Ama bunlar kısa, uzun ve orta vade için. İleride bir gün senin oyuncuna da talip olabiliyorlar. Bu gibi durumlar için çalışmalarımız sürüyor" şeklinde yanıt verdi.

"KAPIMIZ ARDA'YA HER ZAMAN AÇIK"

Arda Turan'ın son dönemde Başakşehir ile adının anılması ile ilgili yorum yapan Abdullah Avcı, "Arda ile benim Galatasaray altyapısından beri ilişkimiz var. Ailenin büyük oğlu gibidir. Hayatındaki tüm fikir alışverişlerinde de yanında bulunmuş birisiyim. Yılbaşından önce konuştum. Geleceği ile ilgili kararını verirken tekrardan konuşacağız. Ona buranın kapısının açık olduğunu kendisi de biliyor. Ama şu an öyle bir gelişme yok. Neler olacak bilmiyorum. Biz yokmuş gibi hareket ediyoruz. Ama Arda gibi isimlerle herkes çalışmak ister. Bunun kararını kendisi verecek. En son yılbaşından önce konuştuk. Yeni yıl için aramıştı, ailemle de görüşür. Bu söylediklerimi o zaman da ona ifade ettim. Bir karar aşamasında. Durumu değerlendirip, ona göre karar vereceğiz" dedi.