Abdullah Avcı Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu

Abdullah Avcı, Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup ettikleri maç sonrasında değerlendirmeler yaptı.

"NASIL OLSA KAZANIRIZ' DUYGUSUYLA İKİ KEZ GERİYE DÜŞTÜK"

Maçı değerlendiren Avcı, "Çok iyi bir geçiş takımına karşı oynadık. Kasımpaşa, bizimle birlikte ligin geniş alanda oynayan takımı. Merkeze oynamamalıydık, bunu çalıştık ama yapamadık. Kasımpaşa 10 kişi kaldı, belki de 'Nasıl olsa kazanırız' duygusuyla iki kez geriye düştük." dedi.

"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ BÖYLE BİR ŞEY"

Oyuncularun performansına parantez açan deneyimli hoca, "Tüm oyuncularım istedi. Büyük takım böyle bir şey. Taraftarımızın sesi maç boyunca hep daha çok çıktı, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Kazanmak çok önemli, son dakika golleri seni başka bir yere taşıyor." ifadelerini kullandı.

Lens'in yaptığı asiste dikkat çeken antrenör, "Kazanmak için içimizdeki bütün hamleleri denedik. Buradan çıkaracağımız olumlu şeyler de olumsuz şeylerde var. Büyük takım refleksi böyle bir şey. Bu sonuç bizi devre arasına başka şekilde taşıyacak. Lens'in asist yapması beni mutlu etti, ona özgüven sağlayacak." diye konuştu.

"OYUNCULAR BU TİP OYUNLARI OYNAR"

Umut Nayir'in Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı Football Manager paylaşımı için ne düşündüğü sorulan Abdullah Avcı," Umut Nayir'in Football Manager paylaşımından haberim var. Oyuncular bu tip oyunları oynar. Büyük takımlarda bu tip goller ve deplasmanda alınan goller daha farklı ivme kazandırıyor. Daha önce 16. durumda bunları konuştuk, şimdi ikinciyiz." cevabını verdi.

"TRANSFER YAPMASAK DA SORUN DEĞİL"

Ahmet Nur Çebi'nin, "Transfer yapamayabiliriz." açıklamasıyla ilgili görüşleri merak edilen Avcı, "Olumsuz giderken de her oyuncu değerlidir diye söyledim. Benim için önce kulübüm önemlidir. Kulüp nasıl yol haritası çizecek, mevcut kadroyla en iyisini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Transfer yapmasak da sorun değil." mesajını iletti.

Adem Ljajic'in performansından memnun olduğunu vurgulayan çalıştırıcı, "Oyunun yönünü değiştirmede Adem Ljajic etkiliydi, bu yüzden çıkarmadım. Son ana kadar oyunun içinde kaldı, Ljajic'e de teşekkür ederim." dedi.