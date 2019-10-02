Abdullah Avcı: Kazanarak çıkışa geçelim

Beşiktaş'ın deneyimli hocası Abdullah Avcı, eleştirilerin odağında yer alıyor. 6 hafta sonunda 5 puan toplayan siyah-beyazlılarda Avcı'nın geleceği tartışılıyor.

Ancak her defasında istifa etmeyeceğini dile getiren 56 yaşındaki teknik adam, Avrupa Ligi'nde Wolverhampton Wanderers'ı yenmeleri halinde toparlanacaklarını söyledi.

GALİBİYETİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

"Trabzonspor maçını unutun" diyen Avcı, oyuncularına şöyle seslendi: "Kötü bir yenilgi aldık ama Trabzon maçı geride kaldı. Şimdi Avrupa'ya dönelim ve ilk galibiyetimizi alalım. Rakibimiz de ilk maçını kaybetti, bu yüzden işimiz zor ancak kazanırsak her şey yeniden başlar ve çıkışa geçeriz."

Abdullah Avcı'nın yarın akşam saat 19.55'de başlayacak olan Wolverhampton maçında Caner'in yerine Rebocho'yu, Boyd'un yerine ise Lens'i oynatması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi. Kaynak: Beşiktaş'ın Konuğu Wolverhampton