Abdullah Avcı: Kazandık rakipleri bekliyoruz

Medipol Başakşehir teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

1 AYIMIZ KALDI

Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Ligin ciddi takımlarından biri. Rahat bırakırsan pas yapabilen bir takım. Geniş alanda karşılıyorlardı, mesafeler uzaktı. Karşıdan şut attırmıyorlardı ama bugün öyle gol attık. Bugün itibariyle tekrar lideriz, hafta sonunu bekleyeceğiz. 1 ay kaldı, 4 maç. Adım adım kovalamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 6 maç kaybettik. Biz büyük bir aileyiz. Yapısı küçük olsa da yüreği geniş bir aile. 6 kayıptan sonra hep galibiyetle döndük. Sumudica maçtan sonra tebrik etti. Oyun içinde bunlar olabiliyor. Sahaya bir top attı herhalde. Kayseri'de yediğimiz gol de benzerdi, 2 top vardı içeride. 4. hakemin de işi zor. Zaman zaman olmaması gereken karşılıklı sataşmalar oluyor."