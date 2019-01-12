Abdullah Avcı: Kulüplerin satılmasına karşı değilim

Lider Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüplerin sahiplerinin olmasına karşı olmadığını söyleyerek, "Sermaye ve yabancı yatırımcıyla birlikte ligin de oyuncunun da kalitesi artar" dedi.

"KULÜPLERİN SAHİBİ OLMALI"

Türkiye’de birçok kulübün borç batağında olması konusunda konuşan Abdullah Avcı, "Kulüplerin sahiplerinin olmasına karşı değilim. Bizim kulübümüz de bir şirket, sahibi ve ortakları var. Dünyaya da baktığımızda çok önemli liglerde önemli takımların sahipleri ve yabancı sermayeleri var. Buna karşı değilim. Belki de gittiği nokta bu şekilde görünüyor. Umarım kulüplerin sahipleri olur. Başka sermayeler bu işin içine girerek oyunun ve oyuncunun kalitesini, ligin de Avrupa’da tanınırlığını yükseltir.

Tabii uluslararası seviye için biraz mesafe kat edilmesi ve hemen beklenmemesi gereken bir süreç var. Tarihimizde çok az başarıya sahip bir ülkeyiz. Burada sermaye ya da yabancı yatırımla ilgisi yok, kendi içinde yapacağın yatırımla zamanı biraz daha daraltabiliriz" ifadelerini kullandı.