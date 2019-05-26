Abdullah Avcı, ödemeler konusunda garanti istedi

Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya en yakın isim Abdullah Avcı.

Başakşehir'den izin alarak Beşiktaş'la görüşen Abdullah Avcı'nın, prensip anlaşmasına vardığı siyah-beyazlı ekipten bazı talepleri oldu. Turuncu-lacivertli takımda maddi olarak zorluk yaşamayan Avcı, aynı ortamın Beşiktaş'ta da sağlanması gerektiğini Başkan Fikret Orman'a iletti.

OYUNCU ÖDEMELERİ ÖNCELİK OLMALI

Deneyimli teknik adam, yeni sezonda kadro olarak daralmaya gidecek olan siyah-beyazlılardan, öncelikli olarak oyuncuların ödemelerinin aksamaması yönünde garanti istedi.

Gelecek sezonun kadro planlamasını 30-35 milyon euro civarında tutmayı planlayan Beşiktaş'ın, Avcı'ya yapılacak ikinci görüşmede maddi konularda net bir cevap vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda futbolcu ödemelerinde büyük sıkıntı yaşanmış ve Pepe, Babel, Tolgay Arslan, Adriano, Quaresma ve Gökhan Töre kulübü TFF ve FIFA'ya şikâyet etmişti.

Orman'la Avcı arasında yapılacak ikinci görüşmeden de olumlu bir sonuç çıkması bekleniyor.