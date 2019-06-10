Abdullah Avcı: Oğuzhan'ı kazanacağız

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah beyazlıların düşüş dönemine giren oyuncusu Oğuzhan Özyakup hakkında açıklamada bulundu.

"YENİDEN TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRACAĞIZ"

26 yaşındaki Oğuzhan Özyakup'un son durumunu yorumlayan Abdullah Avcı şöyle konuştu;

"Oğuzhan? Onu ilk Milli Takım'a ben aldım, Beşiktaş'a transferinde de görüş bildirmiştim. Beşiktaşlı futbolcuların tamamıyla iletişim halindeyim, Oğuzhan da bunlardan bir tanesi. Oğuzhan çok yetenekli bir futbolcu ve yeteneklerine inanıyoruz. Eksikleri var, daha fazla çalışacak ama onu yeniden Türk futboluna kazandıracağız"