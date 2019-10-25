Abdullah Avcı: Oyun planımızda değişiklikler oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildikleri Braga maçı sonrası istifa etmeyeceğini ve mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "Basit top kaybından golü yedik. 2. yarıda rakip daha iyiydi. Sonrada oyuna coşkulu şekilde girmeye ve çevirmeye çalıştık. Sonrasında golü bulduk. 2 dakika sonra penaltı pozisyonu. Penaltıyı kaçırdık. Yarın olsa yine Adem'e (Ljajic) attırırım, çünkü önemli ayaklarımızdan bir tanesi. Sonrasında zihinsel yorgunluk. Geçiş takımına karşı geniş alanlar verdik. Yediğimiz golün ardından oyunu çevirme şansımız olmadı. Maçı kaybettik." dedi.

AVCI: "OYUNUMUZ DEĞİŞTİ"

"Beşiktaş takımının forması ve oyuncusu her zaman değerlidir." diyen Avcı şöyle devam etti, "Mevcut kadroyla bunu yapabildik. Oğuzhan'ın 60 dakika oynaması gerekiyordu. Oyun zaman zaman gitti zaman zaman geldi. Ama maçı çeviremedik ve kaybettik. Onun için üzgünüz. Avrupa'da oynayıp en az dinlenen biziz. Diğer rakiplerimiz Pazartesi oynuyor. En iyi şekilde dinlenip iki gün içinde çok zorlu bir maça (Galatasaray karşılaşması) hazırlanmamız gerekiyor. Burada bize çok yardımcı olan taraftarımızın coşkuşuyla birlikte tekrar sıfırdan başlayacak, maça tekrar hazırlanmamız gerekiyor."

"Galatasaray derbisi için oyun anlayışında bir değişiklik olacak mı?" şeklinde soruya yanıtlayan deneyimli hoca, "3-4 haftadır oyun planlarında ve saha parselasyonlarında bir takım değişiklikler oldu. Bazen atağa kalkarken, bazen savunurken değişiklikler yapıyoruz. Pazar gününün planını zihinsel ve fiziksel toparlanmadan sonra yapacağız." ifadelerini kullandı.